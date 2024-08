Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für August 2024

Der Monat August verlangt vom Sternzeichen Löwe viel Mut und Durchsetzungskraft, um den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Was die Astrologie Dir sonst noch hinsichtlich Liebe, Gesundheit und Beruf verrät, erfährst Du in dem kostenlosen Löwe Monatshoroskop im August.

Der richtige Weg ist nicht immer der leichteste. Doch Frau und Mann vom Sternzeichen Löwe wissen, wie sie charmant und willensstark das erreichen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Auch solltest Du Dich laut Horoskop Deinen Problemen stellen. Traue Dich und packe Dein Schicksal an!

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin hat etwas auf dem Herzen, Du solltest gut zuhören. Dein Schatz kann Gedanken lesen, auch das, was Du heimlich denkst, hat in Deiner Beziehung eine starke Wirkung. Achte mehr darauf. Wenn Du Dich aufregst und mit Gewalt versuchst, etwas durchzusetzen, bleibst Du auf der Strecke und bist auch noch frustriert. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern es kommt darauf an, die Gemeinsamkeiten herauszufinden.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich.

Beruf und Finanzen

Auch wenn es Dir schwerfällt, solltest Du Dich der Situation stellen und Dein Bestes geben. Am Ende profitierst Du gewaltig. Es verläuft alles glatt, regeneriere Deine Kraftreserven. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei den Überblick. Vollkommenheit zu erlangen heißt, Unvollkommenheit abzugeben und loszulassen. Nur so kannst Du Dich weiterentwickeln und neue Wege gehen.