Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Februar 2025

Dich haut normalerweise nichts so schnell um, dennoch hat auch Dein Sternzeichen Schwachstellen. Worauf Du im Februar achten solltest, um glücklich und ausgeglichen zu sein, verrät Dir der Blick in die Zukunft im kostenlosen Monatshoroskop für Löwe.

Laut dem Februar- Horoskop scheint es ein entspannter Monat für Dich zu werden. Dein Geist ist ruhig und berufliche Hürden meisterst Du ohne Probleme. Nur in der Liebe verläuft es zurzeit etwas holprig.

Liebe und Partnerschaft

Es kann jetzt zu Verzögerungen kommen, da Du einfach keinen klaren Gedanken fassen kannst. Es ist gerade keine Zeit für Entscheidungen. An Deiner Leine zappelt ein Goldfisch mit zwei Beinen! Suche jetzt die Gegenwart vertrauter und gefühlvoller Menschen. Achte darauf, dass Du fest in der Erde verwurzelt bist, bevor Du nach den Sternen greifst. Sonst hängst Du plötzlich in der Luft.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir. Du brauchst mehr Bewegung, sonst rostest Du langsam ein. Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht. Vermeide Stress, wo Du nur kannst - nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder mit Freunden.

Beruf und Finanzen

Positive Einflüsse begünstigen Deine laufenden Unternehmungen. Du hast wieder etwas mehr Spielraum. Nimm Dir jetzt richtig Zeit für Dich. Kreativität will aktuell beruflich ausgelebt werden. Mit Geschicklichkeit und Diplomatie kannst Du zwischen verschiedenen Interessenten vermitteln und dabei garantiert sehr erfolgreich sein. Du ziehst es vor, in unbefriedigten Situationen auszuharren, statt Dich neuen Herausforderungen zu stellen. Das hemmt Deine Entwicklung.