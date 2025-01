Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Januar 2025

Steht im Beruf eine wichtige Entscheidung an oder ist es an der Zeit die Finanzen zu ordnen? Im gratis Horoskop für Januar erwarten alle Freunde der Sternenkundler-News neue Aussichten für die Zukunft. Wer mit einer großen Portion positiver Energie durchs Leben gehen möchte, sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Liebe und Partnerschaft

Liebe kann man nicht kaufen, Du musst sie Dir verdienen, also fange am besten gleich damit an. Es stehen Dir viele Möglichkeiten offen, Dich zu vergnügen oder zu entspannen. Überlege gut, wen Du an Deinen Unternehmungen teilhaben lassen möchtest. Momentan drehst Du Dich gefühlsmäßig im Kreis. Das Thema Liebe und Vertrauen scheint gestört. Du solltest erkennen, dass Deine Partnerin oder Dein Partner sich nicht nach Deinen Launen richten wird.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich gesundheitlich ein wenig angeschlagen, aber das ist kein Grund zur Sorge. In Deiner Freizeit solltest Du mehr auf Entspannung und Erholung setzen. Vermeide Stress und achte auf eine gesunde Ernährung. Die hohen Anforderungen an Deine Energie hinterlassen Spuren und führen zu Phasen der Erschöpfung. Plane bewusste Pausen ein und gönne Dir Entspannung. Auch wenn Du Dich leicht überfordert fühlst – bewahre Ruhe und bleibe gelassen.

Beruf und Finanzen

In der Partnerschaft und auch im Büro könnten Spannungen oder Konflikte aufkommen. Lasse Dich davon nicht entmutigen, das wird sich wieder einrenken. Doch Vorsicht: Wenn Du immer die Fehler anderer ausbügelst, wirst Du schnell zum Sündenbock. Vermeide es, Dich mit Kollegen anzulegen – das würde jetzt nur zusätzlichen Stress bringen. Du neigst aktuell dazu, selbst an kleinen Hindernissen zu scheitern. Vertraue mehr in Dich selbst und lege Deine Ängste ab. Vertrauen ist der Schlüssel!