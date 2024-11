Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für November 2024

Sternenkundler haben kosmische Hinweise und Ratschläge für Dich! Das Monatshoroskop Löwe für November richtet sich speziell an alle im Sternzeichen Löwe Geborenen.

Das Tierkreiszeichen Löwe weiß, was es zu bieten hat. Selbstbewusst gehen alle Löwe-Geborenen durch das Leben. Das Horoskop zeigt, wie ihr Weg diesen November aussehen wird.

Liebe und Partnerschaft

Du brauchst viel Körperkontakt und Seelennähe zu Deinem Schatz. Versuche nicht, Deinen Partner oder Deine Partnerin auszutricksen; Du könntest Dein blaues Wunder erleben. Ein Gespräch über die Zukunft Eurer Beziehung ist notwendig. Du reagierst gelassen und positiv, das wirkt sehr verführerisch.

Gesundheit und Fitness

Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst; teile Deine Kräfte besser ein.

Beruf und Finanzen

Triff klare Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Eine Aufgabe erfordert große Detailkenntnisse, mehr als gedacht. Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, Dir und der Welt zu zeigen, was für Fähigkeiten und Potenzial in Dir stecken. Was Du jetzt anpackst, hat dann Erfolg, wenn Du nüchtern und ohne Aggression zu Werke gehst. Denke daran!