Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für April 2024

In beruflichen Angelegenheiten scheint laut gratis Horoskop für Schütze alles unkompliziert zu laufen. Doch lies selbst, was Dir die Sterne zu sagen haben.

Liebe und Partnerschaft

Du weißt genau worauf es ankommt, und Du wirst vom anderen Geschlecht mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf? Die Meinung Deines Partners ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Du kannst mit harmonischen Tagen rechnen, wenn Du Dich aufgeschlossen zeigst. Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! Mal auf mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action.

Beruf und Finanzen

Ein hoher Kraftpegel sprengt fast Deinen Rahmen. Das bringt Dich voll auf Touren. Du powerst drauflos und fühlst Dich dabei richtig wohl. Verzettle Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du was getan werden muss. Keine Angst vor Veränderung, was die anderen können, hast Du schon längst drauf. Du brauchst das gewisse Quäntchen an Geduld, um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Werde also nicht hibbelig und unkonzentriert.