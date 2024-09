Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für September 2024

Es kann schwer sein, Entscheidungen zu treffen. Doch lasse den Kopf nicht hängen. Vielleicht hilft Dir die Astrologie weiter, denn die Sternenkundler wissen, wie Dich die Planetenkonstellationen beeinflussen. Mit Deinem persönlichen Horoskop kannst Du Deinen Weg in eine erfolgreiche Zukunft finden.

Liebe und Partnerschaft

Sei ruhig etwas offener, auch in erotischer Hinsicht. Damit bringst Du den Alltag und auch Dich selbst herrlich in Schwung. Wenn Du schon lange ein wichtiges Treffen oder ein klärendes Gespräch vor Dir herschiebst, dann ist jetzt die richtige Zeit, um endlich zu handeln. Mehr als üblich sprichst Du über Deine Gefühle. Durch das Gespräch findest Du leicht Kontakt und zeigst auch Interesse für das Seelenleben anderer. Jemand inspiriert Deine Venus, das Liebesgefühl kommt in Wallung.

Gesundheit und Fitness

Setze Dich nicht unter Erfolgszwang, Dein Rücken könnte empfindlich reagieren. Leichte Kreislaufschwankungen sind möglich. Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment.

Beruf und Finanzen

Du ziehst Dein Pflichtprogramm professionell durch, auch wenn es immer Nörgler gibt. Nimm schwierige Situationen an, dann wenden sie sich zum Guten. Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Du kannst endlich einen Streit beilegen.