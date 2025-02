Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Februar 2025

Das Monatshoroskop für Schütze wartet nur darauf, Dir auch im Februar mit astrologischen Tipps zur Seite stehen zu können. Schaue gleich nach, was die Sterne Dir sagen möchten.

Liebe und Partnerschaft

Der Harmonie im zwischenmenschlichen Bereich dürfte nichts im Wege stehen. Die Liebe zeigt sich von ihrer schönsten Seite, besser geht es gar nicht. Die Liebesfahne weht im Wind, doch werde jetzt nicht übermütig! Nach außen wirkst Du cool, aber innerlich brodelt es. Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen oder die Richtige finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft.

Gesundheit und Fitness

Mache der Müdigkeit mit einem gezielten Fitnessprogramm den Garaus. Gymnastik, frische Luft und gesunde Kost wirken Wunder! Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Weitere Kalorienbomben solltest Du besser meiden. Ein etwas unruhiger Schlaf begleitet Dich vorübergehend.

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich in Entscheidungen und Handlungen eingeschränkt, so als würdest Du gegen Mauern anrennen. Da ist es schwer, sich zu beherrschen. Rede Dir nicht ein, dass Du etwas nicht schaffen kannst, sondern versuche es! Fleißig wie eine Biene schaffst Du einen großen Berg Arbeit weg und fühlst Dich dabei wohl. Du hast Probleme, Autoritäten anzuerkennen, die nicht verkörpern, was sie vorgeben. Du solltest trotzdem versuchen, sie zu verstehen.