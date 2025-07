Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Juli 2025

Das Juli- Monatshoroskop für Schütze: Mache Dich frei von schlechten Gedanken. Wer positiv in die Zukunft blicken möchte, sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Im Beruf steigen die Chancen auf Erfolg. Erfahre mehr aus den Astrotipps der Sternenkundler.

Das Horoskop für Juli sieht für Dein Sternzeichen rosige Zeiten in der Liebe bevorstehen. Wer jetzt noch etwas für seine Gesundheit tut und gute Gespräche führt, ist auf dem besten Weg, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Liebe und Partnerschaft



Du spürst es förmlich: Liebesaction liegt in der Luft. Augen auf, ein Flirt mit einem Kollegen oder einer Kollegin bahnt sich an. Deine Gefühle stehen momentan unter der Herrschaft Deines Verstandes. Dein Mut und Deine Entschlossenheit sind sehr beeindruckend. Verbeiße Dich aber nicht zu sehr in diese starre Haltung, bleibe locker.

Gesundheit und Fitness

Gute Zeiten brechen für Dich an, vor allem auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt sie gezielt ein. Sorge für mehr seelische Ausgeglichenheit. Eine Wanderung in der schönen Natur und tiefes Durchatmen helfen dabei. Lachen hält jung und ist eine wahre Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Bei leiser Musik kannst Du wunderbar entspannen.

Beruf und Finanzen

Von der Begegnung mit einem wichtigen Menschen solltest Du Dir für Deine Karriere nicht zu viel versprechen. Du musst die Lösung selbst finden. Nicht jeder hat die Nerven für Deine Besserwisserei. Triff Deine Entscheidungen spontan aus dem Bauch heraus. Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team.