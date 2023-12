Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Januar 2024

In der Ruhe liegt die Kraft. Das weiß auch das kostenlose Monatshoroskop für Schütze. Erfahre von den Sternen, in welchem Lebensbereich im Januar Chancen gut genutzt werden können. In der Liebe, im Beruf und der Gesundheit kann eine wichtige Richtungsentscheidung zu mehr Harmonie führen.

Liebe und Partnerschaft

Singles sind aufgefordert, all ihren Charme spielen zu lassen. Die Flirtline steht auf Sturm und erotische Erfolge erwarten Dich. Du nimmst einen positiven Einfluss auf das angespannte Liebesleben anderer. Niemand und nichts kann Dich jetzt bremsen. Du steckst voller Ideen, Gefühlen und Tatendrang. Alles will auf einmal aus Dir heraus. Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich zwischendurch mal aus. Tu etwas für Dich, bleibe aktiv und sportlich. Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gib Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. Eine Zeit unbeschwerter Freude und Erholung bricht für Dich an, denn Du kannst Dich von lästigen Pflichten und unnützen Skrupeln freimachen.

Beruf und Finanzen

Mit Vorgesetzten ist insbesondere jetzt in der Krise nicht immer gut Kirschen essen. Berufliche Wünsche müssen noch etwas warten. Feile an Deiner Karriere, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher. Sorge gezielt dafür, dass alle wissen, was Du tust und wie verlässlich Du bist.