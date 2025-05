Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Mai 2025

Der Mai 2025 fordert von Schützen viel Aufmerksamkeit in jedem Lebensbereich. Schenke einen kleinen Teil davon dem kostenlosen Monatshoroskop Schütze.

Astrologen haben mithilfe der Sternenkonstellation die Ereignisse für Schütze-Frau und Schütze-Mann vorausgesagt. Nutze die kosmischen Tipps des kostenlosen Mai- Horoskops , um im Liebesleben, Beruf oder in der Gesundheit Deine Ziele in Angriff zu nehmen.

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe hält Dich gefangen, Du könntest dadurch den Überblick verlieren. Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. Eine geschwächte Lebensenergie bereitet Dir ganz schön Kopfzerbrechen. Wähle jetzt nicht den falschen Weg – warte lieber ab. Wenn Du Dich jetzt auf die Liebe konzentrierst, wirst Du nicht enttäuscht.

Gesundheit und Fitness

Passe auf vor zu viel Fitnessprogramm – Du powerst Dich zu sehr aus. In einer Wellnessoase kannst Du so richtig entspannen. Behandle Nervosität mal mit Stille und Muße. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich noch schonen.

Beruf und Finanzen

Du beurteilst Menschen eher nach ihren Taten als nach ihren Worten. Bleibe diesem Grundsatz auch weiterhin treu. Deine Argumente ziehen und Deine Talente sind bekannt. Du solltest Dich besser nicht immer so unter Strom setzen lassen. Bleibe bei Deinen Aussagen und warte gelassen ab, was sich daraus ergibt. Ein klasse Start – alles läuft in die richtige Richtung. Du erfährst interessante Neuigkeiten und lernst wichtige Menschen kennen.