Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für November 2023

Das Monatshoroskop für Schütze weiß, worauf es im November besonders ankommt. Wer auch in Zukunft das Glück für sich pachten möchte, sollte einige kosmische Ratschläge in Sachen Liebe, Partnerschaft, Gesundheit und Beruf beherzigen.

Liebe und Partnerschaft

Nicht immer führen Beharrlichkeit und Ausdauer ans Ziel. Verabschiede Dich jetzt lieber von einer aussichtslosen Angelegenheit. Wenn Du jetzt sanft bleibst, kannst Du Deinen Schatz leicht um den Finger wickeln. Wenn Du in Dich hinein spürst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf eine Menge Romantik freuen.

Gesundheit und Fitness

Verbinde das Angenehme mit dem Nützlichen und schränke Deine Genussgifte ein. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich dann wohlfühlst. Dein Körper braucht Bewegung. Wenn Dir Sport zu anstrengend oder zu langweilig ist, gehe ab und zu einmal tanzen. Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Gönn Dir einmal wieder einen freien Tag.

Beruf und Finanzen

Du musst im Job zurzeit mehr kämpfen, nicht aufgeben! Dann erreichst Du Ziele am Arbeitsplatz, die vorher nicht möglich waren. Dein Denken und Reden wird etwas flüchtig und unausgewogen sein. Durch diese Ungehaltenheit provozierst Du andere und weckst deren Unmut. Gute Möglichkeiten bieten sich, um Überstunden abzubummeln.