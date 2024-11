Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für November 2024

Das Sternzeichen Schütze findet in seinem Monatshoroskop Schütze für November Hilfe bei Richtungsentscheidungen - von den Sternen direkt zu Dir.

Liebe und Partnerschaft

Organisiere Deinen Ablauf so, dass mehr Zeit für Dein Liebesglück bleibt. Du mobilisierst enorme Kraftreserven. Hoffentlich lohnt es sich, dass Du Dich so verausgabst. Du handelst zu impulsiv! Spannungsreiche Aspekte kündigen Gewitterwolken an, die nur vorüberziehen können, wenn Du nicht zu ungeduldig und reizbar reagierst. Du hast ein offenes Herz für die Sorgen Deines Partners oder Deiner Partnerin, das ist sehr hilfreich.

Gesundheit und Fitness

Etwas nagt an Dir und macht Dich unruhig. Sorge für Ausgleich und Harmonie. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern tue Dir etwas Gutes. Dann kommst Du wieder mehr ins Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität. Dynamisch, schwungvoll, kontaktfreudig – das sind Deine Stufen zum Erfolg. Auf Deine geleistete Tätigkeit erhältst Du eine wunderschöne und wohlverdiente Rückmeldung. Das spornt Dich an und macht Lust auf mehr. Du arbeitest jetzt erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen. Versuche, gerade im beruflichen Bereich auf Teamwork zu setzen.