Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für August 2026

Bist Du Skorpion-Mann oder Skorpion-Frau? Dann bist Du hier richtig, wenn Du wissen willst, was die Himmelskörper Dir in Deinem Skorpion Monatshoroskop im August sagen möchten.

Liebe und Partnerschaft

Passe auf, jemand versucht, Dich an der Nase herumzuführen. Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin vermittelt Geborgenheit. Mit Deiner Unzufriedenheit kannst Du Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Der Sinn einer Partnerschaft besteht darin, die goldene Mitte zu finden.

Gesundheit und Fitness

Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen – so bleibst Du fit.

Beruf und Finanzen

Bei kontinuierlichem Einsatz und Geduld winken Erfolge. Ein Zuviel an Selbstfindung lässt Dich oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen – bleibe auf dem Weg der Tatsachen. Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir – jetzt heißt es durchstarten! Dein Denkvermögen macht Dich zu einem scharfen Beobachter, der schnell auch verborgene Zusammenhänge erkennt und versteht.