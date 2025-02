Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Februar 2025

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz ist verzweifelt, Du klammerst zu sehr und engst ihn ein. Durch einen positiven Aspekt versuchst Du mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin in Frieden das Leben zu genießen. Das wird Dir nicht immer gelingen. Energische Naturen reagieren unleidlich, dickköpfig und ungerecht. Je nach Deinen Grundzügen solltest Du Dich jetzt mehr zurückhalten. Wenn es zum Flirt kommt, bist Du nicht mehr zu bremsen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, doch gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist nichts einzuwenden. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Trinke mehr Wasser, das entgiftet den ganzen Körper. Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe nicht weiterhin so maßlos!

Beruf und Finanzen

Das Arbeitsklima ist prächtig und der Job macht so richtig Spaß. In Deinem Kopf reifen Erfolg versprechende Pläne. Geschäfte, Jobprojekte und Verhandlungen kommen jetzt erst richtig in Gang. In der Partnerschaft geht es darum, wer das Sagen hat und wer sich durchsetzt. Am Ende gibt es, wenn Du nicht aufpasst, nur Verlierer.