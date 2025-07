Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Juli 2025

Das Horoskop für Skorpion empfiehlt im Juli besonders die Seele zu pflegen. Von Zeit zu Zeit kann eine Innenschau ganz reinigend wirken. Was Venus, Jupiter und Merkur sonst noch an Schwingungen bereithalten, wissen die Astrotipps für diesen Monat.

Liebe und Partnerschaft

Auch Du lässt Dich jetzt nur zu gerne um den Finger wickeln. Du lässt Dich leicht faszinieren, versprich Dir aber nicht zu viel! Jemand weckt Dein Liebesverlangen und Deine romantischen Träume. Folge dem Ruf Deines Herzens und lasse Dich nicht aufhalten. Probleme lösen sich harmonisch und fast wie von selbst.

Gesundheit und Fitness

Du kannst Deine gute Kondition mit Ausgleichssport leicht halten. Gesundheitlich wird alles immer besser, die Zeit arbeitet für Dich. Dennoch fühlst Du Dich manchmal erschöpft und ausgelaugt. Je ausgeglichener Deine Seele ist, desto wohler fühlt sich Dein Körper. Frische auch Dein Liebesleben auf, das kann wahre Wunder bewirken.

Beruf und Finanzen

Bleibe Dir selbst treu und beginne nicht, zu experimentieren. Zeige weiterhin, dass Du vertrauenswürdig bist. Gute Chancen, Kontakte zu Menschen zu knüpfen, die Dir weiterhelfen können. Es fehlt Dir zeitweise an Kraft, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder aufwärts geht. Versuche in dieser Phase so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Dein Einsatz ist aktuell ziemlich stimmungsabhängig, das kommt nicht bei allen gut an.