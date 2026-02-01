Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Februar 2026

Mit jedem Monat beginnt ein neuer Abschnitt, in dem Du neue Energien freisetzen kannst, die Dich sowohl im Liebesleben als auch im Beruf weiterbringen können. Mehr Liebe, Erfolg und einen gesunden Körper verspricht das Monatshoroskop für Skorpion, wenn Du Dir die kosmischen Tipps im Februar zu Herzen nimmst.

Die Astrologie hilft einem manchmal auf die Sprünge, denn die Horoskope können Skorpion-Frauen und Skorpion-Männern helfen, einen monatlichen Fokus für die verschiedenen Lebensbereiche zu finden, um Hürden besser meistern und das Seelenleben aufräumen zu können.

Liebe und Partnerschaft



Du solltest versuchen, die Ursache für Deine schlechte Laune herauszufinden. Wenn man Dich verletzt hat, musst Du es sagen! Selbst wenn die Gefühle nicht so im Vordergrund stehen, zeige Dich doch von Deiner besten Seite. Dein Umfeld wird erstaunt sein. Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist. Freue Dich auf ein tolles Verwöhnwochenende!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du zurzeit keinen Sport machst, solltest Du Dich auch beim Naschen zurückhalten! Ein Vitalitätsschub trifft Dich mit voller Kraft. Du bist gut gelaunt, nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten.

Beruf und Finanzen

Dein Kopf ist voller neuer Pläne. Diese umzusetzen bereitet allerdings Schwierigkeiten. Ein Projekt gerät ins Stocken, habe Geduld! Auseinandersetzungen in Deiner Partnerschaft und auch Probleme zu Hause können entstehen. Lasse Dich nicht entmutigen, alles wird wieder gut. Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr.