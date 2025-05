Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Mai 2025

Die Zeichen des Himmels deuten auf Veränderung. Das aktuelle Mai- Horoskop nimmt Dir die Angst vor unbekannten Lebenssituationen. Sowohl Skorpion-Mann als auch Skorpion-Frau können so gestärkt in den neuen Monat starten.

Liebe und Partnerschaft



Du solltest Dich zurzeit rarmachen und Deinem Schatz Luft zum Atmen lassen. Wenn Du erkennst, dass das Leben eine Art Lernprozess ist, wird alles einfacher. Du beginnst nachzudenken und entwickelst Dich dadurch weiter. Führe ein klärendes Gespräch. Solltest Du nur Ausflüchte hören, überdenke sorgfältig die Beziehung. Eine alte Liebe geht Dir nicht aus dem Kopf.

Gesundheit und Fitness

Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute. Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe.

Beruf und Finanzen

Passe auf – Du fängst langsam an, Dich in Deinen Plänen zu verzetteln. Du könntest Deine Kräfte und Möglichkeiten, zu denken und zu entscheiden, in diesen Tagen überschätzen und zu impulsiv reagieren. Finanziell gilt: Nicht knausern, sondern in Qualität investieren. Dein Optimismus ist ansteckend und Dein Engagement klasse. So wächst Dein Einfluss ständig.