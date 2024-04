Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Mai 2024

Du willst wissen, was der Mai in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dein Sternzeichen Skorpion bereithält? Dann lasse Dir Dein individuelles Monatshoroskop nicht entgehen!

Liebe und Partnerschaft

Turbulente Ereignisse bringen neuen Schwung in Deine Partnerschaft. So wie Du Dir das vorstellst, kann es in Deiner Partnerschaft nicht weitergehen. Mal ganz ehrlich, manchmal wirkst Du so, als ob Du kein Wässerchen trüben könntest. Doch hinter der eleganten Fassade kann es ganz schön brodeln. Du tötest Deine Spontanität durch Deinen ständigen Perfektionismus und suchst gleichzeitig Selbstbestätigung durch Unterdrückung des Partners.

Gesundheit und Fitness

Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung der Gesundheit bei. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, zum Beispiel mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten.

Beruf und Finanzen

Lasse Dich jetzt nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen. Du machst mehr Flüchtigkeitsfehler, als Dir lieb ist. Bastle ruhig weiter ehrgeizig an Deinem Erfolg! Du spürst aus dem Bauch heraus, welche Themen für Dich wichtig sind und welche Richtung Du dafür einschlagen solltest. Nur noch der Mut fehlt.