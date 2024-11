Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für November 2024

Liebe und Partnerschaft

Wer Deine Liebesseele verletzt, dem kannst Du lange nicht verzeihen. Genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Schließe neue Bekanntschaften und Freundschaften. Liebe ist leicht möglich. Mit Venus in Deinem Zeichen wirkst Du sehr sympathisch und liebevoll. Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben; alles hat schließlich seinen Sinn.

Gesundheit und Fitness

Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Rückenschmerzen solltest Du möglichst gleich behandeln. Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich!

Beruf und Finanzen

Der Berg an Arbeit, der Dir bevorsteht, lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen. Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und auf Deine Erfolgskurve. Wenn Du in einer Sackgasse steckst, so ist das nicht die Schuld anderer. Trotzdem: Kopf hoch, denke positiv und nutze Deine vielen Chancen! Das Verschweigen von Schwierigkeiten und Problemen stoppt den gesamten harmonischen Ablauf. Lege die Karten offen auf den Tisch.