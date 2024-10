Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Oktober 2024

Das sagen die Sterne zu Deinem Sternzeichen! Finde in Deinem Horoskop kosmischen Beistand und Botschaften vom Universum direkt für Dich. Alle Skorpion-Frauen und Skorpion-Männer brauchen in diesen Zeiten etwas Rat bei Richtungsentscheidungen.

Liebe und Partnerschaft

Neptun macht Lust auf verträumte Stunden, allein oder auch zu zweit. Wer kann Dir jetzt noch widerstehen? Geborgenheit und Schutz wird von Deinem Schatz erwartet. Wegen Deiner emotionalen Wärme und Deiner Aufmerksamkeit wirst Du sehr geschätzt.

Gesundheit und Fitness



Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Nutze Deine Freizeit zum Auftanken und nicht zum Auspowern. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung.

Beruf und Finanzen



Sei nicht entmutigt, wenn etwas nicht so klappt oder andere Dinge dazwischen kommen. Morgen ist auch noch ein Tag. Triff Deine klaren Entscheidungen, ehe es ein anderer tut. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, auch am Arbeitsplatz. Du stellst vieles infrage. Darum stagniert im Moment auch so manches in Deinem privaten wie auch geschäftlichen Bereich. Sei lockerer!