Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für August 2026

Hast Du den Mut, eine Richtungsentscheidung zu treffen und diesen Schritt nach vorn zu gehen? Falls nicht, bekommst Du ihn vielleicht durch Dein Monatshoroskop für Stier im August für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre in Deiner Umgebung. Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung – Herz, was willst Du mehr! Schmerzhafte Erfahrungen in Deinem Liebesleben machen Dir das Leben allerdings schwer. Loslassen und neu durchstarten heißt die Lösung. Weiche einer persönlichen Herausforderung nicht aus. Sage Deine Meinung und beziehe ganz klar Stellung.

Gesundheit und Fitness

Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen. Bei ersten Stressanzeichen solltest Du gleich etwas kürzertreten.

Beruf und Finanzen

Es wäre sehr gut, wenn Du Dich jetzt ausschließlich um Deine eigene Arbeit kümmerst. Es wartet einiges an Aufgaben auf Dich, und Du hast nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Das kann hin und wieder sehr anstrengend sein. Die Durchsetzung Deiner beruflichen Vorstellungen hängt wesentlich davon ab, ob Du Deine Ideen mit Entschiedenheit vertrittst. Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen – Deine Bodenständigkeit darf nicht wackeln.