Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Mai 2026
Das wird Dein Monat! Oder doch nicht? Was die Sterne zu Deiner Gemütslage, Deiner Gesundheit und zu beruflichen Chancen im Mai sagen, liest Du jetzt im gratis Monatshoroskop für Steinbock.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock
Ob Steinbock-Mann oder Steinbock-Frau: Im Horoskop findest Du Deinen ganz persönlichen Astromonat mit allen Infos und Tipps, wie Du zu Höhenflügen aufsteigen kannst und Dich vor negativer Stimmung bewahrst. Das Schicksal ebnet Dir den Weg, aber gehen musst ihn selbst.
Sei es eine neue Liebe oder ein gewagter Karriereschritt, die Sterne stehen Dir in jeder Lebenssituation zur Seite.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Steinbock unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.
Liebe und Partnerschaft
Du bist momentan Dein stärkster Kritiker und auch Dein bester Lehrmeister. Das erleichtert Dir Deine anstehende Entscheidung. Du bist für wohldurchdachte Argumente absolut offen und bereit. Es wird richtig spannend. In der Partnerschaft gibt es Wachstumsimpulse, durch die Du Dich sehr wohl in Deiner Haut fühlst. Dein Schatz ist ganz angetan von Dir und liest Dir jeden Wunsch von den Augen ab.
Gesundheit und Fitness
Ausreichend Schlaf ist wichtig. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Du hast viel Energie – baue jetzt etwas Kondition auf. Du bist einfach zu bequem. Sportliche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten. Gehe wenigstens spazieren, auch im Regen.
Beruf und Finanzen
Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen. Vorsicht, mancher Kollege würde sich freuen, wenn Du Fehler machst. Ärmel hoch und handeln, Uranus fordert Dich dazu heraus. Im beruflichen Bereich hast Du die Nase ganz vorn. Du kannst unverhofft gewinnbringende Kontakte schließen, die Dich weiterbringen werden.
Titelfoto: 123RF/pumpking