Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Dezember 2025
Steinbock-Frau und Steinbock-Mann können sich auf die Zukunft freuen, denn in der Liebe erwartet sie das höchste Glück. Darüber hinaus heißt es im gratis Monatshoroskop für Steinbock, dass die Sternenkonstellation im Dezember auch die Chancen im Beruf begünstigt.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock
Die Himmelskörper stärken Steinbock mit ihren kosmischen Energien den Rücken. Wer in der Arbeitswelt viel leistet, muss nicht alles hinnehmen und sollte den Kollegen Grenzen zeigen. In jeder anderen Lebenssituation ist es ebenso wichtig, eine ausgewogene Harmonie zwischen den Beteiligten herzustellen.
Mit welchen Wogen des Schicksals Du zudem zu rechnen hast, verrät Dir das kostenlose Horoskop für Dezember.
Monatshoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.1.
Liebe und Partnerschaft
Deine Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe bist Du leidenschaftlicher und im Gespräch reagierst Du meist sehr emotional. Du bist mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin voll auf einer Wellenlänge. Wenn Du jetzt zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit neigst, musst Du mit Fehlern rechnen, die jedoch glimpflich ablaufen. Also Vorsicht! Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist.
Gesundheit und Fitness
Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahe stehenden Menschen. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu. Es wird allerhöchste Zeit für mehr Bewegung. Also runter von der Couch und rauf auf das Rad! Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück.
Beruf und Finanzen
Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball. Manchmal werden die Kollegen aus Dir nicht ganz schlau. Doch mit Deiner freundlichen Art machst Du vieles wieder wett. Lasse Dich nicht immer so hängen, ziehe die Sache durch. Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft Ihr es, an die Spitze zu kommen.
Titelfoto: 123RF/Alena Silkova