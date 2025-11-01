Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für November 2025
Wer wissen möchte, ob im November in der Liebe die Fetzen fliegen oder himmlische Harmonie einzieht, sollte einen Blick in das gratis Monatshoroskop für Steinbock werfen.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Steinbock
Behalte Deine Ziele fest vor Augen, dann kehrt auch in der Liebe und im Beruf etwas Ruhe ein.
Das kostenlose Horoskop für November verrät dem Steinbock, wie die Sterne im Liebesleben stehen und ob Dich Dein großer Ehrgeiz im Leben voranbringen wird.
Mehr zu Deinem Sternzeichen unter: Wochenhoroskope.
Monatshoroskop Steinbock: 22.12. bis 20.12.
Liebe und Partnerschaft
Kleine Auseinandersetzungen mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin stehen an. Überstürze momentan nichts, Dein Traummensch kommt von selbst, wenn die Zeit dafür reif ist. Deine Beziehung entwickelt sich in eine positive Richtung: Ihr steht Euch sehr nahe und habt Lust auf gemeinsame Unternehmungen. Als Single kannst Du jetzt eine Affäre freundschaftlich abschließen und Platz für Neues schaffen.
Gesundheit und Fitness
Achte auf Deine Durchblutung und meide Alkohol! Dein Energielevel hat sich auf ein gesundes Mittelmaß eingependelt - Du hast genügend Kraft für den Alltag, aber nicht für Hochleistungssport. Gönne Dir einen Tag, an dem Du die Seele baumeln lässt. Eine kleine Fahrradtour am Wochenende würde Dir guttun und Deine Akkus wieder auffüllen.
Beruf und Finanzen
Beruflich bist Du bestens motiviert, die Zeichen stehen günstig. Halte Dich aus Tratsch am Arbeitsplatz heraus und bleibe neutral. Jemand fordert Dich heraus - sieh das positiv und lasse Dich inspirieren. Teste jetzt alle Möglichkeiten, die sich Dir bieten: Je gelassener Du bleibst, desto höher steigen Deine Karrierechancen.
Titelfoto: 123RF/baksiabat