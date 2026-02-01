Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für Februar 2026

Steinbock-Frauen und Steinbock-Männer können beruflich voll durchstarten, sagt das Monatshoroskop Steinbock für Februar. Gesundheitlich ist jetzt Vorsicht angesagt, damit Seele und Körper in Einklang bleiben. Und was sagt die Zukunft über die Liebeschancen?

Ein neuer Monat wirkt jedes Mal wie ein neues Kapitel, das neue Chancen enthält, um Dinge anders oder besser machen zu können. Dabei geben einem die Horoskope jede Menge wichtiger Botschaften aus dem Reich der Himmelskörper an die Hand, mit denen man das eigene Schicksal bestimmen kann.

Liebe und Partnerschaft



Im Liebesleben können sich Missverständnisse anbahnen, kläre sie sofort auf! Verzichte auf lange Kennenlernphasen, mache lieber Nägel mit Köpfen. Ziehe Dich nicht immer gleich zurück, wenn es nicht so läuft, wie Du es willst. Die Zeit wird Dir helfen, Deine Ruhe wiederzufinden.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Wenn Du so weitermachst, bekommst Du gesundheitlich schlechte Karten. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen.

Beruf und Finanzen

Lege im Job neue Ziele fest, das wird Dich wieder motivieren. Wenn noch schwierige Arbeiten anstehen, ist jetzt der richtige Moment dafür. Die Planeten symbolisieren eine gewisse Bodenständigkeit im Denken. Nur wenn Du jetzt nichts erzwingst, kommt der berufliche Erfolg ganz von allein. Deine Durchsetzungskraft und Lebensfreude sprechen für sich.