Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Dezember 2023

Das Herz weiß eigentlich immer, was es will, aber es lässt sich oft von äußeren Einflüssen verunsichern. In welchem Lebensbereich Du im Dezember lieber keine Richtungsentscheidung treffen solltest, steht im kostenlosen Monatshoroskop für Stier.

Liebe und Partnerschaft

Deine Liebesidylle kann gestört werden, wenn plötzlich ein anderer Mensch Dein Blut in Wallung bringt. Triff keine Entscheidung. Eine Person übt schon länger eine große Anziehungskraft auf Dich aus. Lass Dich nicht nur von Deinem Gefühl leiten, bedenke auch die Folgen. Lebe Deine Neigungen aus und frage nicht, ob Andere damit umgehen können. Du solltest aber dennoch Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen bei Deinen Äußerungen. Bleibe berechenbar, man könnte Dich falsch verstehen.

Gesundheit und Fitness

Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren und ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende zum Wohle der Gesundheit. Du solltest aber auch öfter innehalten und tief durchatmen. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Wenn Du den ärztlichen Anordnungen nicht folgst, kann sich nichts ändern!

Beruf und Finanzen

So, wie es jetzt an Deinem Arbeitsplatz läuft, bist Du nicht ganz zufrieden. Bereite ein Gespräch mit der Chefetage oder den Kollegen in Ruhe vor. Was immer Du auch planst, lass Dich nicht aufhalten, es geht auf. Alles läuft in Deinem Sinne und allen Widerständen trotzt Du beharrlich. Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich. Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst?