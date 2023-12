Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Januar 2024

Die Astrologie schenkt Deinem Tierkreiszeichen wertvolle kosmische Tipps, in welchem Lebensbereich Du besser auf Dich achten solltest. Laut dem Monatshoroskop für Stier zeigt sich Venus im Januar von seiner glänzenden Seite.

Das Horoskop für Stier blickt in die Sterne und zeigt, wie Deine aktuelle Lebenssituation noch ein wenig mehr Harmonie vertragen kann. Lasse Dich und Deine Sinne verwöhnen. Dann kann auch die innere Kraft sich wieder vollends entfalten.

Liebe und Partnerschaft

Tausendmal geflirtet und plötzlich funkt es richtig. Deine feinen Antennen werden Dir genau sagen, wem Du trauen kannst. Fühlst Du Dich glücklich und geborgen in den Armen Deines Schatzes, ist alles in Ordnung. Wird Dir jedoch deutlich, dass Deine Beziehung die Basis verloren hat, solltest Dich bemühen, loszulassen und Dich in Frieden zu trennen.

Gesundheit und Fitness

Dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch! Mit Deinen Fähigkeiten und Deinen Kräften musst Du besonders gut haushalten. Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Dann fühlst Du Dich bald wieder fit und leistungsfähig. Vielleicht kannst Du etwas Sport treiben.

Beruf und Finanzen

Du bist viel zu sehr der Meinung, dass es ohne Dich nicht geht. Du täuschst Dich! Stress ist unnötig. Du musst Dich entscheiden, was wichtig ist. Poche bei Deinem Chef auf Gehaltserhöhung, er schätzt Deine Einsatzbereitschaft. Aus einer inneren Überzeugung heraus bist Du erfolgreich, wirkst auf andere gewinnend und kannst Deine Ziele umsetzen und erreichen.