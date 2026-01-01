Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Januar 2026

Die Astrologie schenkt Deinem Tierkreiszeichen wertvolle kosmische Tipps, in welchem Lebensbereich Du besser auf Dich achten solltest. Laut dem Monatshoroskop für Stier zeigt sich Merkur im Januar von seiner glänzenden Seite.

Das Horoskop für Stier blickt in die Sterne und zeigt, wie Deine aktuelle Lebenssituation noch ein wenig mehr Harmonie vertragen kann. Lasse Dich und Deine Sinne verwöhnen. Dann kann auch die innere Kraft sich wieder vollends entfalten.

Liebe und Partnerschaft



Du gewinnst neue Einsichten, siehst viele Dinge klarer und erweiterst dadurch Deinen Blickwinkel. Reisen sind in dieser Zeit besonders gewinnbringend. Für große Liebesbekundungen bleibt wenig Zeit, doch kleine Gesten zwischendurch wirken jetzt umso stärker. Deine Ausstrahlung ist großartig, man begehrt Dich und fühlt sich zu Dir hingezogen. Teste ohne Zögern Deine tatsächliche Wirkung auf das andere Geschlecht. Paare sollten sich etwas mehr einfallen lassen, um wieder Schwung in die Beziehung zu bringen. Verlasse eingefahrene Wege!

Gesundheit und Fitness

Schütze Dich vor Energievampiren. Trenne Dich von schlechten Angewohnheiten. Mehr Schlaf würde auch Dir sehr guttun. Gehe sorgsam mit Deinen Kräften um und übernimm Dich nicht.

Beruf und Finanzen

Da Du etwas Magisches ausstrahlst, kann sich kaum jemand Deinem verführerischen Einfluss entziehen. Gehe zielstrebig Deinen Weg weiter! Reagiere nicht ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Du erreichst alles, was Du Dir vorgenommen hast - und sogar noch mehr. Du erhältst Unterstützung von allen Seiten. Jemand fordert Dich heraus und spornt Dich an. Sieh das ruhig positiv. Teste jetzt beruflich alle Deine Möglichkeiten!