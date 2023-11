Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für November 2023

Die Astrologie sieht im Stier - Monatshoroskop für November das große Abenteuer bevorstehen. Ob es in der Liebe oder im Beruf zu spannenden Chancen und Ereignissen kommt, verraten die Sternenkundler in den kostenlosen kosmischen Tipps.

In der Liebe und im Beruf wird es in diesem Monat mit Sicherheit nicht langweilig. Lass Dich von den Sternen für die Zukunft inspirieren.

Das gratis Horoskop für Stier sieht für dieses friedliche, nach Sicherheit strebende Sternzeichen turbulente Zeiten bevorstehen. Nimm Dein Schicksal an und genieße das Leben in vollen Zügen.

Liebe und Partnerschaft

Das Liebesleben wird einen Einbruch erleben, wenn Du so weiter machst. Es gibt in Deiner Beziehung das eine oder andere, was Dir nicht passt. Bissige Bemerkungen bringen Dich nicht weiter, rede richtig! Durch einen positiven Aspekt versuchst Du, mit Deinem Herzblatt in Frieden das Leben zu genießen. Das wird Dir nicht immer gelingen. Bringen Dich Konflikte und Auseinandersetzungen nur selten aus der Ruhe, kannst Du diese Phase ganz ruhig und gelassen durchstehen.

Gesundheit und Fitness

Deine guten Gedanken haben heilende Wirkung, setze das ein. Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du für vernünftige Ernährung sorgen. Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben. Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, aber Deine Akkus könnten trotzdem etwas Energie vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut.

Beruf und Finanzen

Die Gedanken an Erfolg und den damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg lassen Dich nicht ruhen. Überstürze auf keinen Fall etwas. Drängle nicht bei Deiner Karrierelaufbahn, Deine Zeit kommt erst später. Du wirst bald mehr Erfolg haben, als Du dachtest. Deine Einstellung zur täglichen Arbeit ist auf dem Nullpunkt.