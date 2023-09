Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Oktober 2023

Laut dem Monatshoroskop für Oktober ist es für Stier höchste Zeit, jede Richtungsentscheidung in Liebe, Beruf oder Gesundheit nicht länger hinaus zu zögern, sondern Dich Deinem Schicksal zu stellen.

Das Universum erinnert Stier-Frau und Stier-Mann im Oktober daran, dass sie die Macht über ihr eigenes Leben haben und bestimmen, wo es in Zukunft langgeht. Wenn Dir Andere sagen, es würde nicht gehen, dann sind das deren Grenzen und nicht Deine.

Liebe und Partnerschaft

Partnerschaften können in einen Tiefgang geraten. Jetzt sind Feingefühl und Rücksichtnahme angesagt, um da wieder herauszukommen. Du erlebst eine Zeit der Förderung auf allen Gebieten und hast die beste Möglichkeit für eine harmonische Entfaltung. Versinke nicht in Deinem Selbstmitleid, das wird Dir nicht weiterhelfen. Deine Launen solltest Du zügeln und das Lächeln nicht vergessen. Mache Deinen Schatz nicht grundlos eifersüchtig. Dein Gegenüber leidet sowieso schon an Deinen undurchsichtigen Machenschaften. Übertreibe es nicht.

Gesundheit und Fitness

Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke!

Beruf und Finanzen

Lade Du Dir jetzt keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Du kommst am zügigsten voran, wenn Du Deine Ziele alleine angehst. Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung. Erledige so viel Arbeit, wie Du kannst. Du hast mächtigen geistigen Aufwind dafür. Höre Anderen zu und denke darüber nach.