Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Oktober 2024

Vor allem so willensstarke Sternzeichen wie Stier-Frauen und Stier-Männer benötigen oft eine helfende Hand in Form eines kosmischen Ratschlags. Diese findest Du in Deinem Horoskop !

Liebe und Partnerschaft

Du reagierst in Deiner Beziehung höchst empfindsam. Vielleicht fühlst Du Dich nicht verstanden, oder aber Du verlangst zu viel von Deinem Schatz! In der Liebe wird es etwas unruhiger und es stehen lebendige Zeiten ins Haus. Du beginnst stets mit einem guten Vorzeichen. Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz. Wenn Du jetzt zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit neigst, musst Du mit Fehlern rechnen, die jedoch glimpflich ablaufen.

Gesundheit und Fitness

Gehe raus, lasse es Dir gut gehen und streife die schlechten Einflüsse einfach ab. Dein Körper und Deine Seele werden es Dir danken. Verdauungsstörungen können ganz schön zu schaffen machen. Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf die Ernährung zu achten. Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten.

Beruf und Finanzen

Mit Verträgen solltest Du Dich im Moment zurückhalten. Es könnte sein, dass die Gegenpartei einen Rückzieher macht und das wäre gut so. Du erreichst jetzt Deine persönliche Rekordmarke, das gibt so richtig Pluspunkte. Bleibe bei der Tätigkeit, bei der Du Dich richtig sicher und wohlfühlst. Es wird für Dich nicht so ganz leicht sein, immer die Ruhe zu bewahren. Du bist besonders empfindlich gegenüber allen Anforderungen von außen.