Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für September 2024

Eine Weisung in die Zukunft gibt Dir Dein Monatshoroskop Stier für September. Beruf, Liebe und Gesundheit sind wichtige Themen, die in der Astrologie für Dein Sternzeichen erforscht werden.

Am liebsten mit dem Kopf durch die Wand: Stiere sind ein starkes Tierkreiszeichen, das sich nicht schnell unterkriegen lässt. Manchmal rennt man jedoch in eine Hürde hinein. Dann hilft Dein Horoskop , denn es liefert hilfreiche Signale.

Liebe und Partnerschaft

Ist Deine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt noch harmonisch? Entscheide nichts über den Kopf des Partners oder der Partnerin hinweg, das könnte Ärger geben. Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient. Setze Dich mit Deinem Schatz zusammen und rede über die Schwachpunkte in Eurem Liebesleben. Das macht ihn hellhörig.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe und eine Kleinigkeit, das ist Balsam für Deine Seele. Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen, ziehe diese durch ohne Wenn und Aber. Du solltest noch einmal Deine Unterlagen in Ruhe durchsehen. Vielleicht entdeckst Du doch den einen oder anderen Fehler. Sorge für mehr Gelassenheit, dann öffnen sich die Erfolgstüren. Deine Vitalität fordert ihren Preis. Vielleicht tut es Dir gut, wenn man Dir einmal deutlich sagt: Du musst nicht alles allein machen.