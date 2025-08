Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für August 2025

Das Monatshoroskop Waage für August verrät, in welchem Lebensbereich eigene Grenzen zu akzeptieren sind und wo sich neue Möglichkeiten ergeben. In Liebesdingen stehen die Sterne für Waage diesen Monat günstig.

Welches Schicksal hat das Universum für Waage-Frau und Waage-Mann vorherbestimmt? Wenn es im August in Liebe und Beruf vorangehen soll, dann muss die Gesundheit von Waage mitmachen.

Liebe und Partnerschaft



Du hast es leichter, wenn Du zu Dir selbst stehst. Der Kosmos verwöhnt Dich und schickt Dir nur das, was wirklich zu Dir passt! Alles wird gut, wenn Du Deinem Schatz ein paar Eigenwilligkeiten nachsiehst. Ein harmloser Flirt entwickelt eine brisante Eigendynamik. Endlich bekommst Du den richtigen Durchblick. Zeige ein gesundes Selbstbewusstsein, aber falle nicht gleich mit der Tür ins Haus.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannst? Gönne Dir wieder einen Tag in der freien Natur, das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auf andere Gedanken. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil, das tut richtig gut.

Beruf und Finanzen

Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz, auf Dauer wirken sie sich positiv auf Dich aus. Nutze Dein Motivationshoch und bringe Deinen Schreibtisch auf Vordermann. Unerledigtes drückt im Moment enorm auf Dein Denken und Fühlen. Manchmal bist Du Dir nicht sicher, ob Du der ganzen Verantwortung gewachsen bist.