Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juli 2025

Sei gespannt, was das Horoskop für Juli allen Waage-Geborenen an Astrotipps mit auf den Weg gibt. Besonders im Beruf stehen alle Zeichen auf Erfolg.

Liebe und Partnerschaft

Eine gute Zeit, um die Zukunft neu zu planen. Gestalte sie gemeinsam mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte die Situation gut im Auge. Feiere und lasse Dich von Deinen Lieben umgarnen. Besonders Singles können sich auf sehr nette Kontakte und neue Begegnungen freuen. Genieße die Liebe, indem Du Deinen Schatz so nimmst, wie er ist.

Gesundheit und Fitness

Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und ausreichend Schlaf. Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Eine kurze Fastenzeit würde Dir ebenfalls guttun. Du bist fit, belastbar und gut gelaunt. Doch schieße mit Deinem Enthusiasmus nicht übers Ziel hinaus, das hat Dir schon einmal geschadet.

Beruf und Finanzen

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Entschlossen nimmst Du die Dinge in die Hand. Du beobachtest aufmerksam, ziehst die richtigen Schlüsse und bewegst Dich Schritt für Schritt vorwärts. Setze fort, was Du bereits vor längerer Zeit begonnen hast. Du hast die Kraft und das Wissen, also nutze sie! Setze jedoch keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.