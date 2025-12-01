Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Dezember 2025

Monatshoroskop Waage für Dezember 2025 - Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Trenne Beruf und die eigenen Gefühle voneinander, dann stellst Du laut dem kostenlosen Monatshoroskop für Waage alle anderen in den Schatten. Doch die emotionale Vielschichtigkeit kann im Liebesleben zu Problemen führen.

Monatshoroskop Waage: Dein persönlicher Ausblick für Dezember 2025. © 123RF/Alena Silkova

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Nicht jeder trägt das Herz auf der Zunge und äußert sich, wenn etwas die Stimmung bedrückt. Waage-Frau und Waage-Mann brauchen im Dezember in Bezug auf Liebe und Partnerschaft viel Feingefühl. Ebenso wichtig ist es, Zeit und Energie in das persönliche Wohlbefinden zu investieren. Nur wer selbst bei Kräften ist, kann andere stützen. Nutze die Ratschläge aus dem Horoskop für Waage, um Dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Mehr zu Deinem Sternzeichen Waage unter: Wochenhoroskope.

Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.