Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Dezember 2025
Trenne Beruf und die eigenen Gefühle voneinander, dann stellst Du laut dem kostenlosen Monatshoroskop für Waage alle anderen in den Schatten. Doch die emotionale Vielschichtigkeit kann im Liebesleben zu Problemen führen.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage
Nicht jeder trägt das Herz auf der Zunge und äußert sich, wenn etwas die Stimmung bedrückt. Waage-Frau und Waage-Mann brauchen im Dezember in Bezug auf Liebe und Partnerschaft viel Feingefühl. Ebenso wichtig ist es, Zeit und Energie in das persönliche Wohlbefinden zu investieren. Nur wer selbst bei Kräften ist, kann andere stützen.
Nutze die Ratschläge aus dem Horoskop für Waage, um Dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.
Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.
Liebe und Partnerschaft
Eine Begegnung beflügelt Dich, jetzt heißt es: Runter vom Sofa, rauf auf die Tanzfläche. Du bist sehr leidenschaftlich und verführerisch. Bist Du immer noch Single? Bestimmt nicht mehr lange! In der kommenden Zeit wirst Du mit einigen Stolpersteinen rechnen müssen, die es geschickt zu umgehen gilt. Nicht immer fliegt Dir alles zu, manchmal musst Du selbst aktiv werden.
Gesundheit und Fitness
Bei ersten Stressanzeichen solltest Du sofort etwas kürzertreten. Schone Deine Gelenke, eventuell auch durch etwas Gewichtsreduzierung. Körper und Seele brauchen jetzt mehr Ruhe und Ausgleich. Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast im Moment schon genug zu tragen.
Beruf und Finanzen
Klug gehst Du an Deine Aufgaben heran, doch nicht jeder verdient Dein Vertrauen. Mit Deinen genialen Strategien hast Du wieder einmal die Nase vorn. Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch Deinen kämpferischen Einsatz persönliche Vorteile bringen. Betätige Dich sowohl körperlich als auch geistig. Wenn Du immer die Fehler der anderen ausbügelst, rutschst Du schnell in die Rolle des Sündenbocks.
