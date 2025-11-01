Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für November 2025

Das Horoskop für Dein Tierkreiszeichen weiß, welche Stolpersteine Dir das Schicksal in den Weg legt und mithilfe welcher kosmischen Tipps Du zu mehr Harmonie im Leben kommst.

Liebe und Partnerschaft



Du hast noch nicht ganz erkannt, dass Dein Schatz sich nicht nach Deinen Stimmungen richtet. Es wäre hilfreich, ein Stück Vergangenheit zu reflektieren - alte Themen dürfen jetzt geheilt werden. So kannst Du Partnerschaftsblockaden lösen und wieder Nähe zulassen. Sinnliche Stunden und eine liebevolle Hochstimmung warten auf Dich. Wenn Du auf Deinen Schatz eingehst, findest Du ganz von selbst den Weg, ihn glücklich zu machen, und Dich gleich mit.

Gesundheit und Fitness

Achte darauf, Dich nicht zu überfordern, sonst leidet Deine Gesundheit schneller, als Dir lieb ist. Nimm das Tempo bewusst raus und gönne Dir Pausen, bevor Dir der Boden unter den Füßen entgleitet. Offene Gespräche mit guten Freunden können Wunder wirken, sie sind oft die beste Therapie. Und: Packe ruhig öfter mal die Sporttasche. Bewegung hilft Dir, Stress abzubauen und Dich wieder geerdet zu fühlen.

Beruf und Finanzen

Du hast eine klare Meinung und vertrittst sie mit Leidenschaft, das kann inspirieren, wenn Du dabei diplomatisch bleibst. Begeisterung steckt an, aber achte darauf, Dich nicht in zu vielen Projekten zu verzetteln. Setze lieber gezielte Akzente, statt alles auf einmal zu wollen. Dein Team schätzt Deine Energie und Deinen Optimismus, Du bist ihr Antrieb. Doch denke daran: Glück, das auf Fairness basiert, trägt viel länger. Erfolg entsteht, wenn alle gemeinsam glänzen dürfen.