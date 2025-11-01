Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für November 2025
Erfahre im kostenlosen Monatshoroskop für Waage, wie die Mondenergien und Sternkonstellationen Dein Tierkreiszeichen im November beeinflussen können.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage
Das Horoskop für Dein Tierkreiszeichen weiß, welche Stolpersteine Dir das Schicksal in den Weg legt und mithilfe welcher kosmischen Tipps Du zu mehr Harmonie im Leben kommst.
Die lebensfrohen Waage-Frauen und Waage-Männer können ihre Selbstsicherheit im November auch im Beruf unter Beweis stellen.
Mehr zu Deinem Sternzeichen unter: Wochenhoroskope.
Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.
Liebe und Partnerschaft
Gesundheit und Fitness
Achte darauf, Dich nicht zu überfordern, sonst leidet Deine Gesundheit schneller, als Dir lieb ist. Nimm das Tempo bewusst raus und gönne Dir Pausen, bevor Dir der Boden unter den Füßen entgleitet. Offene Gespräche mit guten Freunden können Wunder wirken, sie sind oft die beste Therapie. Und: Packe ruhig öfter mal die Sporttasche. Bewegung hilft Dir, Stress abzubauen und Dich wieder geerdet zu fühlen.
Beruf und Finanzen
Du hast eine klare Meinung und vertrittst sie mit Leidenschaft, das kann inspirieren, wenn Du dabei diplomatisch bleibst. Begeisterung steckt an, aber achte darauf, Dich nicht in zu vielen Projekten zu verzetteln. Setze lieber gezielte Akzente, statt alles auf einmal zu wollen. Dein Team schätzt Deine Energie und Deinen Optimismus, Du bist ihr Antrieb. Doch denke daran: Glück, das auf Fairness basiert, trägt viel länger. Erfolg entsteht, wenn alle gemeinsam glänzen dürfen.
Titelfoto: 123RF/baksiabat