Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Februar 2024

Im kostenlosen Monatshoroskop für Februar stehen die neusten Astro-Nachrichten für den aktuellen Monat. Waage-Männer und Waage-Frauen erfahren, wie sie den Weg zu sich selbst finden und in der Beziehung, im Beruf und bezogen auf die Gesundheit Glück, Wohlbefinden und Erfolg erwarten können.

Möchtest Du gleich zu Beginn des neuen Monats voll durchstarten? Dabei helfen Dir die Horoskope , die einen Blick auf die aktuelle Konstellation am Himmelszelt werfen und deuten, wie die Mondenergien im Februar auf das Sternzeichen Waage wirken.

Liebe und Partnerschaft

Gefühle zeigst Du nicht so gern. Dadurch wirkst Du sehr rational. Stehe doch auch mal zu Deiner romantischen Seite, das kommt gut an. Wenn jemand Dich nicht leiden kann, ist das noch lange kein Grund, am Boden zerstört zu sein. Du kannst nicht auf alle anziehend wirken. Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund. Gib Dich nicht mit ein paar oberflächlichen Bemerkungen zufrieden, sondern versuche, die Sache richtig zu verstehen und zu klären.

Gesundheit und Fitness

Im Moment bist Du überfordert. Du solltest Dich nicht immer total verausgaben. Da Du nicht in bester Form bist, solltest Du mal einen Gang herunterschalten. Sehr stabil und belastbar bist Du nicht gerade, aber Du erholst Dich schnell. Bei ständiger Überforderung greifst Du schnell zu Alkohol und Tabak - Vorsicht!

Beruf und Finanzen

Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Du musst im Kollegenkreis mit Vorwürfen rechnen, allerdings auch nicht ganz unbegründet. Ein klärendes Gespräch wird Unstimmigkeiten beseitigen. Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter. Auch wenn nicht alles so rosig aussieht, kann es sich trotzdem gut entwickeln. Ratschläge aus der oberen Etage solltest Du unbedingt beachten.