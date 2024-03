Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für März 2024

Waage-Frau und Waage-Mann werden von der aktuellen Sternenkonstellation, den Planetenbewegungen und Mondenergien in eine überschwängliche Stimmung versetzt. Die kosmische Energie sorgt in Liebesdingen für einige Überraschungen, was Dein Herz schneller schlagen lässt.

Liebe und Partnerschaft

Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter! Mauere nicht, sondern ebne dem Partner einen Weg. Du bohrst gnadenlos in all dem herum, was die anderen gerne verschweigen. Ein wenig mehr Taktgefühl wäre angebracht und sinnvoll. Man kann über alles reden, das ist effektiver als davonzulaufen oder anderweitig in Abwehrhaltung zu gehen.

Gesundheit und Fitness

Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen. Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt das Nervenkostüm. Härte Dich ab, Dein Immunsystem braucht Hilfe. Übernimm Dich nicht. Du bist im Moment nicht belastbar und Dein Seelenleben ist nicht ausgeglichen. Das beeinflusst auch Dein Allgemeinbefinden.

Beruf und Finanzen

Beruflich ergeben sich für Dich ganz wunderbare Chancen. Man schätzt Deine heitere Art, sowohl bei Kollegen als auch bei Vorgesetzten. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und hast schlaue Schachzüge im Petto. Du bist auf Zack und schneller als alle anderen. Du erhältst unerwartet Rückendeckung aus den oberen Reihen.