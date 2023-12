Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Januar 2024

Eine wichtige Richtungsentscheidung in der Liebe kann den Weg bahnen für etwas ganz Großes. Wer aus der Vergangenheit lernt, wird die Zukunft für sich selbst positiv gestalten können. Sei gespannt, was das kostenlose Horoskop für Waage an kosmischen Tipps für die Liebe, die Gesundheit und den Beruf bereithält.

Liebe und Partnerschaft

Bei vernünftigem Lebenswandel kann nichts passieren. Deine Sturm- und Drangzeit ist längst vorbei, steuere einen anderen Hafen an. Es zieht Dich in die Stille, in die Natur - aber nicht alleine! Verschaffe Dir die Ruhe und Zurückgezogenheit, die Du zurzeit brauchst. Du hast schon zu lange unter großer Anspannung gestanden. Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich der Verbundenheit mit lieben Menschen.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt nach Lust und Laune aktiv werden, die Gesundheit ist stabil. Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit eine Wendung herbeizuführen. Deine Fitness ist in einem guten Zustand. Nicht übertreiben. Achte aber ein bisschen auf die Signale Deines Körpers. Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung.

Beruf und Finanzen

Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung. Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Halte Dich also etwas zurück und warte ab. Kaum ist eine Aufgabe erledigt, kommt die nächste Herausforderung auf Dich zu. Günstige Zeit für geschäftliche Reisen und telefonische Kontaktpflege.