Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für November 2023

Das Horoskop für Dein Tierkreiszeichen weiß, welche Stolpersteine Dir das Schicksal in den Weg legt und mithilfe welcher kosmischen Tipps Du zu mehr Harmonie im Leben kommst.

Liebe und Partnerschaft

Durch einen positiven Aspekt versuchst Du, mit Deinem Schatz das Leben in Frieden zu genießen. Das wird Dir nicht immer gelingen. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab. Suche Dir jetzt gemeinsam mit Deinem Herzblatt eine Freizeitbeschäftigung, die Ihr nach Belieben und ohne große Vorbereitung ausüben könnt. Deine Partnerschaft geht Dir über alles.

Gesundheit und Fitness

Es geht Dir zurzeit einfach blendend. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen. Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven. Du bist jetzt zu gefühlvoll, sensibel und vielleicht auch gesundheitlich ein wenig anfällig. Gehe daher lieber auf Rückzug und riskiere nichts.

Beruf und Finanzen

Erledige so viel Arbeit wie möglich. Du hast mächtigen, geistigen Aufwind dafür. Höre anderen zu und denke darüber nach. Du solltest Deine Ideen und Konzepte mit Begeisterung verkaufen. Dadurch fällst Du positiv auf und Vorgesetzte haben schnell offene Ohren für Dich. Lade Dir jetzt aber keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Deine Aufgabenliste ist lang und die Zeit wird knapp. Jetzt hilft nur viel Disziplin. Nimm Hilfsangebote an und schalte nicht auf stur.