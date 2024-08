Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für August 2024

Du möchtest Unangenehmes hinter Dir lassen, neue Wege beschreiten? Dein gratis Wassermann Monatshoroskop im August sagt Dir, was die Astrologie dazu sagt und was zu tun ist.

Als Wassermann wirkst Du auf andere Menschen manchmal etwas distanziert. Das kann für Dich in Deiner aktuellen Lebenssituation hinderlich sein. Der Rat im Horoskop für August kann Dir helfen, zu erfahren, wie Du in jedem Lebensbereich Deine Ziele erreichst. Lüfte die kosmischen Geheimnisse um Dein Sternzeichen Wassermann.

Liebe und Partnerschaft

Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung. Auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen. Vermeide Diskussionen und Streit. Im Augenblick kannst Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin sowieso nichts recht machen, warte ab.

Gesundheit und Fitness

Dein Wille ist ungebremst und diesen solltest Du einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Kondition auszubauen. Treibe Sport! Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Einen gesunden Körper bekommst Du nur durch engagierte Pflege. Du solltest etwas aufpassen, es droht eine leichte Verletzungsgefahr.

Beruf und Finanzen

Du bist total im Aufbruch und bereit, neue Verantwortungen zu übernehmen. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball. Stoppe den Gedankenunsinn, lege den Hebel um und triff Bauchentscheidungen. Du solltest Dich etwas zurückhalten und niemandem ungefragt einen Rat geben. Dein beharrliches Bemühen um Lösungen findet keine Anerkennung.