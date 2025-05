Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Mai 2025

Liebe, Lust und Leidenschaft suchen im Mai ihren Platz im Leben vom Sternzeichen Wassermann. Laut dem Monatshoroskop für Wassermann liegt es an Dir, Dich dafür zu öffnen.

Es ist an der Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und das Schicksal zu gestalten.

Die Astrologie ermöglicht einen Blick auf eine potenzielle Zukunft für Dein Sternzeichen. Was Du aus dem gratis Mai- Horoskop machst, ist Deine Entscheidung.

Liebe und Partnerschaft



Noch ist Deine Beziehung in Ordnung. Aber schon bald kann ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, die Phase geht vorüber. Richte Deine Interessen eher auf Dein Privatleben, denn beruflich kannst Du im Moment nicht besonders viel punkten. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen Deines Partners oder Deiner Partnerin verstehst, sondern auch seine oder ihre Emotionen. Du erlebst Tage erhöhten Verlangens nach Liebe und Genuss. Alte Beziehungen werden aufgefrischt und Störungen werden sich normalisieren.

Gesundheit und Fitness

Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, Du begibst Dich auf interessante Pfade. Du kannst jetzt nach Lust und Laune aktiv werden, die Gesundheit ist stabil. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mache doch mal einen Wochenendtrip!

Beruf und Finanzen

Mit Deiner fast magischen Anziehungskraft animierst Du andere zu Höchstleistungen. Das fühlt sich paradiesisch an, macht Dich stolz und zufrieden. Schraube Deinen ungestümen Unternehmungsgeist etwas zurück. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst. Bleibe neutral. Nimm nicht gleich jede Herausforderung an, die man Dir stellt. Es gibt Dinge, die sich von allein erledigen – warte ab, was sich tut.