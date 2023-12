Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2023

Welche Ereignisse in Liebe und Beruf bei Dir höchste Priorität haben sollten, kannst Du im Horoskop für Wassermann in Erfahrung bringen.

Manchmal entsteht das Gefühl, dass die Zeit im Leben stillsteht und nur der Moment zählt. Diese Lebenssituation mit der dazugehörigen Stimmung prägt sich dann für immer in das eigene Herz ein. Diese Erinnerungen der Vergangenheit sollten Dich jedoch nicht von den wichtigen Dingen ablenken, sonst folgt ein böses Erwachen in der Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Keine Wolke trübt den Liebeshimmel. Arbeite jetzt an Veränderungen. Du bist in der nächsten Zeit ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Drohen Disharmonien, dann ziehe Dich ja nicht in einen Schmollwinkel zurück. Singles sollten jetzt nicht zögern, sondern zugreifen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich gibt es nichts zu meckern. Deine Konstitution ist stark und Dein Immunsystem stabil, das tut richtig gut. Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume. Gehe in die Natur, walke Deine negativen und trüben Gedanken weg.

Beruf und Finanzen

Besonders bei Kollegen ist es wichtig, dass Du authentisch bist. Habe keine Panik, wenn Termine platzen oder immer wieder etwas dazwischenkommt. Es ändert sich nichts, wenn Du jetzt auch noch nervös wirst. Schraube Deinen ungestümen Unternehmungsgeist etwas zurück. Die Launen Deiner Mitmenschen kommen Dir extrem in die Quere. Vertraue auf Deine Kraft, Du kannst trotzdem Deinen Einfluss geltend machen.