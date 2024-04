Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für April 2024

In der Liebe hängt der Himmel voller Geigen, doch sieht es hinsichtlich Gesundheit und Karriere ebenso rosig aus? Das kostenlose gratis Monatshoroskop für Wassermann gibt Dir Auskunft.

Welche Astro-Neuigkeiten Du sonst noch für April wissen solltest, erfährst Du in dem gratis Horoskop für Wassermann.

Alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein, trägt der Wassermann bereits in sich. Doch sollten Menschen dieses Tierkreiszeichens darauf achten, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Es ist nichts Verwerfliches dabei, auch einmal Fehler zu machen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten jetzt anbandeln, toller Gleichklang, gute Erfolgsaussichten. Du bist zu oberflächlich und richtest Dich zu wenig nach dem Partner. Konsequent entziehst Du Dich einem Partner, der Dein Vertrauen missbraucht hat. Es ist möglich, dass er auf Dich zukommt. Sage, was Sache ist. Versuche, in jeder Situation kontrolliert zu bleiben, so wirkst Du weder zu emotional noch zu fordernd. Der goldene Mittelweg ist richtig.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst Dir jetzt keine Gedanken um Deine Gesundheit zu machen. Insbesondere, wenn Du in allen Dingen weiterhin Maßvoll bist. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven.

Beruf und Finanzen

Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Dein Wort hat Gewicht - auch bei Verhandlungen. Vieles fällt Dir leichter als sonst, nutze die Gunst der Stunde. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst.