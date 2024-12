Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2024

Einen kostenlosen Blick in den neuen Astromonat mit all seinen kosmischen Weissagungen und Lebensweisheiten bekommst Du hier im aktuellen Monatshoroskop für Wassermann. Das Horoskop für Dezember verrät Dir, welche Herausforderungen im Leben auf Dich warten.

Liebe und Partnerschaft

Dein hochgetourtes Nervensystem ist stark angespannt. Durchbreche eingefahrene Gewohnheiten und lehne Negatives ab. Paare haben viel Spaß an neuen, gemeinsamen Ereignissen. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung. Schon bald bekommt Dein Liebesleben Aufschwung. Die Belastungen sind zwar deutlich zu spüren, doch Du solltest Dich nicht als Einzelkämpfer fühlen.

Gesundheit und Fitness

Deine Stärke kehrt zurück, Du gehörst jetzt auf jeden Fall zu den Gewinnern. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter und es gibt kaum noch Probleme. Du bist gut gelaunt, nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Spitzenkondition, jetzt hängst Du alles problemlos ab.

Beruf und Finanzen

Sorgfalt und Genauigkeit werden von Dir verlangt. Arbeite besonders konzentriert und denke daran: Der Teufel steckt im Detail. Habe beruflich etwas Geduld, reagieren kannst Du immer noch. Deine Lage ist auf jeden Fall nicht hoffnungslos, nur etwas undurchsichtig. Erledige in Ruhe Deine alltäglichen Pflichten und gib Dich mit dem Weg der kleineren Schritte zufrieden. Alles hat seine Zeit. Du bist ein Glückskind. Alles, was Du in nächster Zeit beginnst, führt zum Erfolg.