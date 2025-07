Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Juli 2025

Dein kostenloses Monatshoroskop für Wassermann im Juli 2025 sieht Veränderungen in der Liebe kommen. Ob es im Beruf auch Zeit für etwas Neues ist, verraten Dir die kosmischen Tipps des Monats.

Liebe und Partnerschaft

In der ersten Hochstimmung des Kennenlernens läufst Du jetzt Gefahr, Dein Gegenüber nicht so zu sehen, wie es wirklich ist. Jage keinem Traumbild nach. Auch wenn die Situation momentan sehr verfahren erscheint, Gefühle und Liebe werden am Ende siegen. Dein Partner oder Deine Partnerin bekommt kaum noch etwas von Dir mit, weil Du ständig unterwegs bist. Geborgenheit und Schutz werden jetzt von Deinem Schatz erwartet.

Gesundheit und Fitness

Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung gebrauchen. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du vielleicht glaubst, und solltest Dich weiterhin schonen. Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Ausreichend Schlaf ist jetzt besonders wichtig.

Beruf und Finanzen

Du neigst dazu, Dich viel zu schnell aufzuregen und Dich dann in Deinen Ärger hineinzusteigern. Bleibe freundlich und ausgeglichen. Man wird Dir Verständnis entgegenbringen und weiß sehr zu schätzen, was man an Dir hat. Freue Dich darüber! Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig, und diese Fähigkeiten werden anerkannt. Deine Chancen sind wesentlich größer, wenn Du Dich nicht selbst ausbremst.