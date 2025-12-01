Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2025
Die aktuelle Sternenkonstellation schärft die Sinne von Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann, sodass sie jeden Lebensbereich im Dezember sehr intensiv wahrnehmen können. Das gratis Monatshoroskop für Wassermann warnt Dich jedoch vor den Nachteilen dieser kosmischen Energie.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann
Manchmal entsteht das Gefühl, dass die Zeit im Leben stillsteht und nur der Moment zählt. Diese Lebenssituation mit der dazugehörigen Stimmung prägt sich dann für immer in das eigene Herz ein. Diese Erinnerungen der Vergangenheit sollten Dich jedoch nicht von den wichtigen Dingen ablenken, sonst folgt ein böses Erwachen in der Zukunft.
Welche Ereignisse in Liebe und Beruf bei Dir höchste Priorität haben sollten, kannst Du im Horoskop für Wassermann in Erfahrung bringen.
Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.
Liebe und Partnerschaft
Jemand hat schon lange ein Auge auf Dich geworfen, schaue Dich doch mal um. Du meinst, nur Deine Seele leide? Frage Deinen Partner oder Deine Partnerin! Singles fühlen sich gelöst, geliebt und angenehm entspannt. Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß klar im Vordergrund.
Gesundheit und Fitness
Du bist blendend in Form. Schütze Dich jedoch vor Energieräubern. Du bist optimistisch, und Deine geistigen wie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Mit dem Schlemmen solltest Du Dich zurzeit etwas zurückhalten.
Beruf und Finanzen
Du arbeitest Deine Aufgaben nicht einfach ab, sondern setzt Dich engagiert ein. Selbst gut gemeinte Ratschläge könnten sich jetzt gegen Deine Ideen richten. Du konzentrierst Dich zu sehr auf Kleinigkeiten und verlierst dabei leicht den Überblick. Du bist sehr unternehmungsfreudig - es macht Spaß, Dir und der Welt zu zeigen, welches Potenzial in Dir steckt.
