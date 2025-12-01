Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Dezember 2025

Die aktuelle Sternenkonstellation schärft die Sinne von Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann, sodass sie jeden Lebensbereich im Dezember sehr intensiv wahrnehmen können. Das gratis Monatshoroskop für Wassermann warnt Dich jedoch vor den Nachteilen dieser kosmischen Energie.

Manchmal entsteht das Gefühl, dass die Zeit im Leben stillsteht und nur der Moment zählt. Diese Lebenssituation mit der dazugehörigen Stimmung prägt sich dann für immer in das eigene Herz ein. Diese Erinnerungen der Vergangenheit sollten Dich jedoch nicht von den wichtigen Dingen ablenken, sonst folgt ein böses Erwachen in der Zukunft.

Welche Ereignisse in Liebe und Beruf bei Dir höchste Priorität haben sollten, kannst Du im Horoskop für Wassermann in Erfahrung bringen.



