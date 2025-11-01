Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für November 2025

Monatshoroskop Wassermann für November 2025 - Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Im kostenlosen Monatshoroskop Wassermann für November sehen die Sterne eine chancenreiche Zeit im Beruf. Wer auf konkrete Ziele im Leben hinarbeitet, kann diese laut Astrologie auch in Zukunft erreichen.

Monatshoroskop Wassermann: Dein persönlicher Ausblick für November 2025. © 123RF/baksiabat

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Dem sonst so sturen Tierkreiszeichen Wassermann steht seine nachgiebige Seite diesen Monat sehr gut. Das aktuelle Horoskop für den Monat November rät zu kleinen körperlichen Aktivitäten, dann geht es Deinem Körper auch wieder besser. Mehr zu Deinem Sternzeichen unter: Wochenhoroskope.

Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.