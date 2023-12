Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Januar 2024

Oft liegt erst in der Veränderung die Kraft für etwas Neues. Mit ein wenig Mut und Zuversicht sehen die Sterne in der Liebe und Beruf einige Chancen. Das aktuelle Horoskop für das Tierkreiszeichen Wassermann verrät, welche Herausforderungen auf Dein Schicksal zukommen.

Liebe und Partnerschaft

Wer jetzt Deine Schwachstelle findet, wickelt Dich um den Finger. Du bist jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Lasse Dich nicht durch innere Unruhe und Hektik hinreißen, die Kontrolle zu verlieren. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Du genießt jetzt das Interesse, koste es richtig aus.

Gesundheit und Fitness

Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich. Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung. Du solltest auf Partys nicht zu viel trinken. Gehe lieber rechtzeitig nach Hause und sorge dafür, endlich mehr zur Ruhe zu kommen.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich solltest Du lieber mal einen Gang zurückschalten, Du könntest Dich übernehmen. Es fehlt etwas an Kraft. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, in der Du versuchen musst, so gut wie möglich zu funktionieren. Es wird besser. Betätige Dich körperlich und geistig. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten.