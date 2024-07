Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Juli 2024

Es scheint ganz so, als seien Personen vom Sternzeichen Wassermann diesen Monat auf dem richtigen Weg zum Glück. Dein gratis Monatshoroskop für Wassermann verrät Dir, womit Du laut den Astrologen noch im Juli rechnen kannst.

Auch, wenn in Deinem Leben im Moment nicht alles wie am Schnürchen laufen sollte: Keine Sorge, der Juli wendet laut Deinem Horoskop für Wassermann vieles zum Guten. Zudem ist die Gelegenheit günstig, Dich der Liebe zu widmen. Der Moment ist passend, um mehr als eine Richtungsentscheidung zu treffen und etwas zu wagen!

Liebe und Partnerschaft

Zum Trübsal blasen besteht im Moment wirklich kein Grund. Lasse Dich nicht hängen, sondern sorge für Abwechslung. Es ist wichtig, dass Deine Ziele mit denen Deines Schatzes identisch sind. Deine Mischung aus Charme, Stärke und geheimnisvoller Aura ist einfach unwiderstehlich. Gehe aus und teste, wie gut Du überall ankommst. Um sich geliebt und wohl zu fühlen, musst Du aber auch Nähe zulassen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich zwar gesundheitlich angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden. Bleibe weiterhin so aktiv! Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Um Gewicht zu verlieren, musst Du aber runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad!

Beruf und Finanzen

Rede nicht um den heißen Brei, sage klar, was Sache ist. Deine Arbeitskollegen sind von Deiner Überheblichkeit nicht gerade begeistert. Zerstöre durch Unverstand nicht das, was Du Dir mühsam aufgebaut hast. Deine Gedankenwelt wird jetzt angeregt wie selten zuvor.